¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢»ÊË¡Åö¶É¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²òÇ¤¤¹¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£