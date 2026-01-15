JR¶å½£¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¡¢¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¡¢ÆüËÜ¿®¹æ¡¢QUADRAC¤È¼Â¾Ú¼Â¸³Ãæ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¾è¼Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢4·î1Æü¤«¤éËÜ³ÊÆ³Æþ¤¹¤ë¡£ËÜ³ÊÆ³Æþ¸å¤ÎÂÐ¾Ý±Ø¤Ï92±Ø¤Ç¡¢¼¯»ùÅçËÜÀþÌç»Ê¹Á¡Áµ×Î±ÊÆ±Ø´Ö¤Î49±Ø¡¢¹áÄÇÀþÀ¾¸Íºê¡Á±§Èþ±Ø´Ö¤Î16±Ø¡¢Ê¡ËÌ¤æ¤¿¤«ÀþÀÞÈø¡ÁÇîÂ¿±Ø´Ö¤Î27±Ø¡¢¼ã¾¾Àþ¼ã¾¾¡ÁÀÞÈø±Ø´Ö¤Î6±Ø¤Ë½©¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ½ç¼¡Æ³Æþ¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼¯»ùÅçËÜÀþÌç»Ê¹Á¡Áµ×Î±ÊÆ±Ø´Ö¡¢»Ø½ÉËíºêÀþ¼¯»ùÅçÃæ±û¡Á»Ø½É±Ø´Ö¡¢