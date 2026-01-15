ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ/±©ÅÄ¡Á¾®¾¾Àþ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò2025Ç¯12·î20Æü¤«¤é23·î19ÆüÅë¾èÊ¬¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë»öÁ°¤Ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¥»¥¤¥Ð¡¼¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥¤¥Ð¡¼¡¢±ýÉü¥»¥¤¥Ð¡¼¡¢JAL¥«¡¼¥É³ä°ú¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢³ô¼ç³ä°ú¤Î³Æ±¿ÄÂ¤ÇÅìµþ/±©ÅÄ¡Á¾®¾¾Àþ¤Ë2²ó°Ê¾åÅë¾è¤·¤¿JAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯²ñ°÷¡£ÅÐÏ¿¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç500Ì¾¤ËÄÌ¾ï¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥Þ¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ5,000¥Þ¥¤¥ë¤òÉÕÍ¿