BLACKPINK¤Î¥¸¥¹¤¬¡¢¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£¥¸¥¹¤Ï1·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖHello Kitty Hello Jisoo¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥¹¡¢¡ÈÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡É¤ÎÂçÃÀÈþµÓ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¥¸¥¹¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥ì¡¼¥¹¥É¥ì¥¹¤ËÂç¤­¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¤é»²²Ã¤·¤¿¡ÖHELLO KITTY ¡ß JISOO¡×¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸½¾ì¤òËþµÊ¤·¤Æ