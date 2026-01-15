SEVENTEEN¤Î¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡ØBlue¡Ù¤¬¡¢¡È²Î¾§ÎÏ¼«Ëý¡É¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À­¥Ç¥å¥ªDavichi¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¤¡¦¥à¥¸¥ó¡¢¥æ¥ó¥Ê¡¢¤½¤·¤ÆRIIZE¤Î¥½¥Ò¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ØBlue¡Ù¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥®¥ç¥à¡¢Ê¡²¬¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡õÆüËÜ¿©ËþµÊ¡ª