¤³¤Î¥×¥¸¥ç¡¼406¤ò¸«¤Æ¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Ã¥½¥óÀ½ºî¤Î±Ç²è¡ØTAXi¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ØTAXi2¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¸µ¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥é¥Ë¥ç¥Ã¥Æ¥£¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿1Âæ¤À¡£¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØTAXi¡Ù¤Î¤¿¤á¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤¿¥×¥¸¥ç¡¼406¡Ê¼Ì¿¿28ÅÀ¡Ë¤³¤Î¥×¥¸¥ç¡¼¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÊÑ¿È¡×¥¿¥¯¥·¡¼»ÅÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ü