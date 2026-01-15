Ä¹Ìî¡¦·Ú°æÂôÄ®¤Ç15¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥­¡¼¥Ð¥¹»ö¸Î¤«¤é15Æü¤Ç10Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢°äÂ²¤Ê¤É¤¬¸½¾ì¤òË¬¤ìÄÉÅé¤Îµ§¤ê¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÖÎîÈê¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÅÄ¸¶µÁÂ§¤µ¤ó¡£»ö¸Î¤Ç¼¡ÃË¤Î´²¤µ¤ó¡ÊÅö»þ19¡Ë¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄ¸¶µÁÂ§¤µ¤ó¡§10Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ê¶µ·±¤ò¡Ë¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î¾ì¤Ç·è°Õ¤·¤¿¡£2016Ç¯1·î15ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¥¹¥­¡¼¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤É15¿Í¤¬»à