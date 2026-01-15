¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¤Î¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ê41¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ÈÄí´Ä¶­¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡õËö¤Ã»ÒÀ¸¤Þ¤ì½ç¤ÇÂç·ãÏÀSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ä¹½÷¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬·ãÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¥ª¥«¥ê¥Ê¤¬Ä¹½÷¤À¤ÈÃÎ¤ë¤È¡Ö¥ª¥«¥ê¥Ê¡¢Ä¹½÷¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï¡Ö¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£3¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹½÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢