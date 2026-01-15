¡Ö¤«¤ï¤Á¤£♡¤ª¤ä¤¹¤ß¡×ºòÇ¯Ëö¤ËÇ¯²¼ÇÐÍ¥¡¦¹â¿ù¿¿Ãè(29)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿½÷Í¥¡¦ÇÈÎÜ(34)¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤«¤ï¤Á¤£♡¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÈÎÜ¤Î´é¤Î¾å¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Î°¦¸¤¤È¡¢¥°¥ì¡¼´ðÄ´¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´°Á´¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖÇÈÎÜ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ª¤ä¤¹¤ß¥¹