15Æü¤Î¿·³ã¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢³¤¾å¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤­Â³¤­¶¯É÷¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Ë¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©Æâ¡£15Æü¸áÁ°11»þ¸½ºß¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï¡¢Ä¹²¬»Ô»ûÇñ¤Ç17.0£í¡¢º´ÅÏ»ÔÁêÀî¤Ç16.6£í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤ÈÉ÷¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢15Æü¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï¡¢¸©ÆâÁ´°è¤Î³¤¾å¤ä²¼±Û¤Èº´ÅÏ¤ÎÎ¦¾å¤Ç30£í¤Ê¤É¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤