ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤ÎÎ©Âç¤¬£±£µÆü¡¢ºë¶Ì¡¦¿·ºÂ»Ô¤ÎÆ±¹»¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¡£¼ç¾­¤ÎÍî¹çÃÒºÈÊá¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ëÇ®·ì´Á¡£¡ÖËÍ¤ÏÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤È¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯Ìîµå¤Ë¤ÏÇ®¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£µîÇ¯¤ÏÎý½¬¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤âÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤ÐÎý½¬¤Î£±µå£±µå¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤è¤¯