¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢Íè·î¤Ë¤«¤±¤Æ11¤Î¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤¬¥­¥ã¥ó¥×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«ーJ2¡¦¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¡¢´¿·Þ¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¥­¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¥µ¥Ã¥«ーJ2¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï5°Ì¤ÇJ1¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾º³Ê¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ¤­¤ç¤¦15Æü¤Î´¿·Þ¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ç¤Ï¡¢¸©¤ä¼¯»ùÅç»Ô¤«