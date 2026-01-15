¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ENHYPEN¤¬¡¢7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN : VANISH¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖKnife¡×¤ÎMV¥Æ¥£¥¶ー¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢£²¡¤·´ó¤»¤ë¶¼°Ò¤ò¤¢¤¶¾Ð¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ËÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖKnife¡×MV¥Æ¥£¥¶ー¤Ï¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÄÉÀ×¼Ô¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿7¿Í¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿½Ö´Ö¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¡È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥®¥ã¥ó¥°¡É¤ËÊ±¤·¤¿ENHYPEN¤Î»Ñ¤¬