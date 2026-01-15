¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤¬TikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô40²¯²ó¡£ºòÇ¯¤Ï¹ÈÇò½é½Ð¾ì¡¢º£Ç¯¤ÏÉðÆ»´Û2DAYS¤â¹µ¤¨¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤ë7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCANDY TUNE¡×¡ÊÄÌ¾Î:¤­¤ã¤ó¤Á¤å¡¼¡Ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖCANDY TUNE¤Î¤­¤ã¤ó¤Á¤å¡¼¤Ç¤­¤ë¡©¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌÚÍË¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷Ãæ¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤¬¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ìë15Æü(ÌÚ)¿¼Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤â¡¢½é²ó¤ËÂ³¤­¡¢¡È¤­¤ã¤ó¤Ç¤­¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡É¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Ë¼ýÏ¿¸å¡¢CANDY TUNE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤¤¤¿¡£