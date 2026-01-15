¼·³¤¤Ò¤í¤­¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ãHIROKI NANAMI LIVE HOUSE TOUR ¡ÈAKATSUKI¡É¡ä¤ò6·î28Æü(Æü)¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÈAKATSUKI¡É¤ÏÌë¤¬ÌÀ¤±¿·¤·¤¤Ä«¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ÖÂÓ¤ò»Ø¤¹¡£¼·³¤¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë°ñ¾ë¤Ç¤Î¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô11¸ø±é¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£°ñ¾ë¡¦°¦ÃÎ¡¦Åìµþ¸ø±é¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢Ê¡²¬¡¦Âçºå¡¦µÜ¾ë¸ø±é¤ÏÃåÀÊ¤È¡¢´õË¾¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¤½