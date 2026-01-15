°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ±Ç²è¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¶¨²ñ¤Ï14Æü¡¢2026Ç¯¡ØÂè50²ó¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¡Ù¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¿·¿Í¾Þ¡×¤«¤é¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤¬³°¤µ¤ì¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤Ï56ºÐ¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Ûº´Æ£ÆóÏ¯¡¢¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤Ë´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ëº´Æ£¤Ï15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¼õ¾Þ¤òÊó¹ð¡£¡Öº£²ó¤«¤é¡Ø¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¿·¿Í¾Þ¡Ù¤Î¡Ø¿·¿Í¡Ù¤¬³°¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àº¿ÀÇ¯Îð¤Ï¿·¿Í¤É¤³¤í¤«ÍÄ»ù¤Îº´Æ£ÆóÏ¯¡¢¿Æ»Ò¤Û¤É¤ÎÇ¯Îðº¹¤ÎÊý