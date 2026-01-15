NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第74話は、ヘブン（トミー・バストウ）が予定の時間になっても戻らなかったことをきっかけに、トキ（髙石あかり）の不安が一気に膨らんでいく回だった。その不安は、夫婦のすれ違いにとどまらない。それは、サワ（円井わん）が感じた、トキとのあいだに感じた、暮らしや金銭感覚の隔たりにもつながっていく。前半は勘違いが連鎖するコメディとしてテンポよく進むが、後半になるほど、