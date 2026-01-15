¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¿··¿Android¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖREDMI Note 15¡×¥·¥êー¥º¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡ÖREDMI Note 15 Pro 5G¡×¤È¡ÖREDMI Note 15 5G¡×¤Î2µ¡¼ïÅ¸³«¡£²Á³Ê¤Ï¡ÖREDMI Note 15 Pro 5G¡×¤¬5Ëü4980±ß～¡¢¡ÖREDMI Note 15 5G¡×¤¬4Ëü4980±ß～¤È¤Ê¤ë¡£ ¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥×¥í¥À¥¯¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÉô ËÜÉôÄ¹ °ÂÃ£¹¸É§»á ÆÈ¼«¤Î¹âÂÑµ×¹½Â¤¤ÈÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖREDMI Note 15 Pro