·§ËÜ¸©¤Ï¡¢º£Æü¡Ê1·î15Æü¡Ë³«²ñ¤·¤¿Î×»þ¤Î¸©µÄ²ñ¤Ë¡¢¹ñ¤Î·ÐºÑÂÐºö¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤áÌó500²¯±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¡Öº£Î×»þ²ñ¤Ë¤ÏÀ¸³èº¤µç¼Ô¤ä¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ê¤É¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢Ãæ¾®¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ÎÍ½»»¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× º£²ó¡¢¸©¤¬Äó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï504²¯8600Ëü±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ç¤¹¡£ ÆâÌõ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²ÏÀî²þ½¤¤Ê¤É¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÈñÍÑ¤¬423²¯3000Ëü±ß¡£ ¹ñ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤Ç¤¢¤ë¡Ö½ÅÅÀ