º£Æü¡Ê15Æü¡ËÄ«¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¤Ç½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ2³¬ÉôÊ¬¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö2³¬¤«¤é±ì¤¬¡×·§ËÜ»ÔÆî¶è¤Ç3³¬·ú¤Æ½»Âð¤Î°ìÉô¾Æ¤±¤ë¤±¤¬¿Í¤Ê¤· ·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è½ÐÃç´Ö¤Ë¤¢¤ë3³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¡¢¡Ö2³¬¤«¤é±ì¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬¤Îµï½»ÉôÊ¬¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ Åö»þ½»Âð