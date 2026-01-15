¤­¤ç¤¦¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¹­¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ìë¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌë¤Ï´ôÉì¸©¤Ç±«¤äÀã °¦ÃÎ¸©¤â½ê¡¹¤Ç±«¹ß¤ë¸«¹þ¤ß ¶âÅÚ¤Ï½Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤Ë ²«º½ÈôÍè¤ËÃí°Õ¤ò¡Ê1/15ÃëÅ·µ¤¡Ë Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õ¤¬¾¯¤·²â¤ó¤Ç¸«¤¨¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤Ï7.2ÅÙ¤Ç¡¢É÷¤Ï¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤­¤ç¤¦¤Î¸á¸å¤Ï¹­¤¯Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¼¡Âè¤Ë±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Ï´ôÉì¸©¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ç¤â½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£