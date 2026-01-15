¥í¥Ã¥Æ¤Ï15Æü¡¢HyundaiMobilityJapan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¤È2026Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥­¥ã¥Ã¥×¹­¹ð¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤«¤é¡ÖHyundai¡×¥í¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥­¥ã¥Ã¥×¡Ê½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÏÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤È¤Ï2025Ç¯8·î¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¥«¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢