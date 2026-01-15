¹­Åç±ØÆî¸ý¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¥¨ー¥ë¥¨ー¥ëA´Û¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¾¾Î¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹­Åç±ØÆî¸ý¤Ë¤¢¤ë¥¨ー¥ë¥¨ー¥ëA´Û¤Ï¡¢¥¨ー¥ë¥¨ー¥ëHIROSHIMA¤ËÌ¾¾Î¤òÊÑ¤¨¡¢3·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£1999Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍèºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²þÁõ¤Ç¡¢É´²ßÅ¹¤ÎÊ¡²°¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê1³¬¤«¤é3³¬¤Ë¤Ï¹­Åç½é½ÐÅ¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¤ä¥³¥¹¥áÅ¹¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£2³¬ÉôÊ¬¤Ï¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢