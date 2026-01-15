2025Ç¯12·î¡¢ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Ç¹©¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô15¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢28ºÐ¤ÎÃËÀ­²ñ¼Ò°÷¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç2026Ç¯1·î15Æü¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ »¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»°Åç»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê38¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¡¢12·î26Æü¸á¸å4»þÈ¾º¢¡¢»°Åç»Ô¤Î²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¤ÇÃËÀ­²ñ¼Ò°÷¡Ê44¡Ë¤ÎÇØÃæ¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤ÇÆÍ¤­»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿