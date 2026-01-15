¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Ï1·î13Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖDell PowerStore¡×¤ÎºÇ¿·¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£QLC¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¢Åý¹ç¥Õ¥¡¥¤¥ëÁàºî¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ç¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÍÆÎÌQLC¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Î¥ì¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸úÎ¨À­¤È¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¡Ç½³ÈÄ¥¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡û¹âÌ©ÅÙQLC¥á¥Ç¥£¥¢