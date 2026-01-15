159.14¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 158.88¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 158.53¸½ÃÍ 157.79°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ 157.5710Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 156.9821Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 156.93°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ 155.99¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 155.50°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë 155.07¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 153.08100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 152.24°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë 149.2