ÂçÊ¬¤ÈÂæÏÑ¤ò·ë¤Ö¥¿¥¤¥¬ー¥¨¥¢ÂæÏÑ¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤¬2026Ç¯10·î¤Þ¤Ç±¿¹Ò¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÂæÏÑ¤ÎLCC¡á³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¦¥¿¥¤¥¬ー¥¨¥¢ÂæÏÑ¤ÏÂçÊ¬¤ÈÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ»Ô¤ò·ë¤ÖÄ¾¹ÔÊØ¤ò2025Ç¯4·î¤Ë½¢¹Ò¤µ¤»¡¢¸½ºß½µ2±ýÉü¤Ç±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ±¿¹Ò¤Ï2026Ç¯3·î28Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åë¾èÎ¨¤¬¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ±¿¹Ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ´ü´Ö¤Ï10·î24Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ëè½µ¿å