¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ë¤è¤ëÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô¤Î¡Ö»¦³²¤¬»ß¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ç¤Î»¦³²¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£½è·º¤Î·×²è¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î½è·º¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¤¬¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ò»¦³²¤¹¤ì¤Ð·³»ö²ðÆþ¤ò¹Ô¤¦¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µ­¼Ô¤¬¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ø