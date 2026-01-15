¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦GLAY¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¾¦ÉÊ¡Ø¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¡ÊTM¡Ë GLAY¡Ù¤¬1·îÂè3½µ¤è¤ê¡¢½ç¼¡Á´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£14Æü¤Ë¥Ð¥ó¥À¥¤¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¡ÚÁ´4¼ï²èÁü¡Û¡È¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¡É¤¹¤ëTERU¡¢JIRO¡¢TAKURO¡¢HISASHIËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡ØHAPPY SWING¡Ù¤Î30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Ê¢¨¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¡Ë¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëGLAY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£Á´¹âÌó5¥»¥ó¥Á¤Î¥Õ