ºòÇ¯¡¢¡ÖÎáÏÂ¿ÍÊ¸¼çµÁ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Å¯³Ø¼Ô¤ÎÃ«Àî²Å¹À¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢1985Ç¯°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¤Î¼ã¤¤½ñ¤­¼ê¤¬È¯¿®¤¹¤ë¿ÍÊ¸ÃÎ¤Î¤¢¤êÊý¤ä¤½¤Î¼õ¤±»ß¤á¤é¤ìÊý¤ò»Ø¤¹¡£Ã«Àî¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÆÉ½ñ¡¦½ÐÈÇ³¦¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀÊ¸²½ÅªÄ¬Î®¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÈÇ³¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤ì¤ÐÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡¦»°Âð¹áÈÁ¤Î¡ØÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤¼ËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎÃøºî¤äÃ«Àî²Å¹À¤Î¡Ø¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡Ê¥Ç¥£