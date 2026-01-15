HANA¤¬½ãÇò¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚÆ°²è¡ÛÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤ËÈ¿¶Á¡ªÇò°áÁõ¤ÇÑ³¤²¤ËÐÊ¤àHANA¤Î7¿Í¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØLula Japan CHANEL CHANCE Issue¡ÙÉ½»æ²èÁü ¢£Çò°áÁõ¤Ç¥Ô¥å¥¢¤ËÐÊ¤àHANA¤Î7¿Í ¤³¤ì¤Ï1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢»¨»ï¡ØLula Japan¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¹æ¡ØLula Japan CHANEL CHANCE Issue¡Ù»£±Æ»þ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¡£»ïÌÌ¤Ç¤ÏCHANEL¡Ê¥·¥ã¥Í¥ë¡Ë