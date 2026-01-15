¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Snow Man¤ÎÌÜ¹õ Ï¡¤¬¡¢¡ØSPRiNG¡Ù2026Ç¯3·î¹æ¡Ê1·î22ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¡£ FENDI¤ÎºÇ¿·¥ë¥Ã¥¯¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÀ¶¤¯¡¢Àµ¤·¤¯¡¢í÷¤·¤¤¡×¡Ä¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦Èà¤¬ËÂ¤¤¤À¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤ë¡£ ¢£ÌÜ¹õÏ¡¡¢ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬²£¤òÄÌ¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò³ú¤ó¤Ç¤¤¤¯¡× ¥¯ー¥ë¤Ç¤¤¤Æ¤ªÃãÌÜ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¤¤Æ¾¯¤·ÉÔ´ïÍÑ