8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤¬½Ð±é¤·¡¢2·î15Æü¸á¸å10»þ¤«¤éÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Øtimelesz project -REAL-¡ÙVOL2¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤·¤¿¡£VOL2¤ÏÁ´6ÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢¸¶²Å¹§¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤Î3¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹½¤¹Ô¤ËÄ©¤à¡£¡ÚÆ°²è¡Û´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹½¤¹Ô¤â¡Ä²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¥À¥ó¥µ¡¼¡¦AIKI¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿²ÝÂê¥À¥ó¥¹¤ò¤â¤È¤Ë¡¢3ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÏ©¾å¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡È¥Ð¥¹¥­¥ó¡É¤Ç¤ÎÈäÏª¤òÌÜ»Ø