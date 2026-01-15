¿À¸Í»ÔÆâºß½»¤Î¹â¹»À¸¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÄÌ³ØÄê´ü·ô¤ÎÊä½õÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ï1·î5Æü¤«¤é¡¢2025Ç¯ÅÙÊ¬¤Î¿½ÀÁ¼õÉÕ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯9·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Åö½é¡¢»ÔÆâ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ³Ø¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢ÄÌ³ØÄê´ü·ô¤ÎÁ´³Û¤òÊä½õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¤½¤ÎÊä½õ¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¹­¤²¡¢»Ô³°¤Î¹â¹»¤ËÄÌ³Ø¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢È¾³Û¤òÊä½õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿½ÀÁ¤Ï4·î10Æü¤Þ¤Ç¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤Ë½»Ì±ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¹â¹»À¸¤Ç¡¢¹âÅù³Ø¹»¤ä¹âÅùÀìÌç