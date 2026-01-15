¿·¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¥¹¥Þ¥Û¡ÖREDMI Note 15 Pro 5G¡×¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤¬ÆüËÜ¤Ç1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¡ªXiaomi¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¡Ö¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡¦ÂÎ¸³²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¡ÖREDMI¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ5GÂÐ±þ¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖREDMI Note 15 Pro 5G¡Ê¥ì¥É¥ß¡¦¥Î¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥×¥í¡¦¥Õ