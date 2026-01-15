¡ÖÆ¨Ë´¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸Ä»±©¡¦Éú¸«¤ÎÀï¤¤¤Ï1868Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ËÍ¥Àª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎµìËëÉÜ·³¤¬ÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥á¤Æ¤¤¤¿µìËëÉÜ·³¡ÄËëËö¤Î¡ÖÄ»±©¡¦Éú¸«¤ÎÀï¤¤¡×¤Ç¿·À¯ÉÜ·³¤¬°µÅÝÅªÀïÎÏ¤ÎµìËëÉÜ·³¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÍýÍ³¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«Å¨Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿ÆÁÀî·Ä´î¤Ë¤ÏÀï°Õ¤¬Ìµ¤¯¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·³¤¬ÁíÊø¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤è¤¯ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤Ï¾®Àâ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²¿ÅÙ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿