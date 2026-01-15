½Å¤¯ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿Ë¡Äî¤Ç¡¢ºÛÈ½Ä¹¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿ÎÌ·º¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤Îµá·º¤òÂç¤­¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤ÎÁð¤à¤é¤Ç2023Ç¯6·î¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿Êæºä½¤¡Ê¤Û¤µ¤«¡¦¤Ê¤ª¡Ë¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ6ºÐ¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¡£¿À¸ÍÃÏºÛ¡Ê¾¾ÅÄÆ»ÊÌºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï1·î14Æü¡¢½ý³²Ã×»à¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Êì¿Æ¤ËÄ¨Ìò4Ç¯¡Êµá·º¡§Ä¨Ìò8Ç¯¡Ë¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½¤¤Á¤ã¤ó¤Î½ÇÊì¤Ë¤¢¤¿¤ëÊì¿Æ¤ÎËå2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÄ¨Ìò3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¡Êµá