¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×(ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢)U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Ï15Æü¡¢DÁÈ¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ4¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤Ï4°Ì¤Î¥¿¥¤¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç½øÈ×¤«¤é¥¿¥¤¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¼ºÅÀ¤Î´íµ¡¤ò¾·¤­¤Þ¤¹¤¬Ãæ¹ñ¤ÎGK¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ªÁª¼ê¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃæ¹ñ¤â¹¶¤á¹þ¤ß¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ò²Ì´º¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç·è¤á¤­¤ì¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì»î