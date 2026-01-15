Á÷¸¡¤µ¤ì¤ëÇßÂô°¦ÍÆµ¿¼Ô¡á15Æü¸áÁ°8»þ27Ê¬¡¢²£ÉÍ¡¦ÅÔÃÞ½ð¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢À¸¸å7¥«·î¤ÎÃË»ù¤ò¼«Âð¤ÇË½¹Ô¤·¡¢³°½ýÀ­Ç¾¾ã³²¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ÎÌµ¿¦ÇßÂô°¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¡á²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¸©·Ù¤¬·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢2024Ç¯7·î22Æü¡¢¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÀ¸¸å7¥«·î¤Î¸ñ¼ùÅÍ¤Á¤ã¤ó¤ËË½¹Ô¤·ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£