ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤¬14Æü¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎDFÃÝÌîÉöÂÀ¤äJ2ÂçµÜ¤Î¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¤Ê¤É4Áª¼ê¤ò¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ØÃ»´üÎ±³Ø¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£JFA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö°éÀ®Ç¯Âå±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È JFA ¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ DREAM ROAD¡Ê¥É¥ê¡¼¥à¥í¡¼¥É¡Ë¡×¤Î2025Ç¯ÅÙ¤ÎÃ»´üÎ±³ØÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥é