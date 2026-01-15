¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½¤È¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¤¬·ãÆÍ¡£78Ê¬¤Î¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¥»¥Í¥¬¥ë¤¬1-0¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼ÍÊ¤¹¤ë¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±Âç²ñ¤Ç7ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¹ñ¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥µ¥é¡¼¤¬ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2010Ç¯¤«¤é¤ÏÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö»ä°Ê¾å¤Ë¤³¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾Þ