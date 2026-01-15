¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥É¥Î¥Ð¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÌî¼ê¤Î¹âÎð²½¤ËÈ÷¤¨¤ë¤«(C)Getty Images¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£¥ª¥Õ¤âÊä¶¯¤Î¼ê¤Ï´Ë¤á¤º¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Î¼é¸î¿À¤Ç¤¢¤ë¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¤¥Ð¥Í¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌî¼ê¤ÎÊä¶¯¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë²ÝÂê¤Î³°Ìî¼ê¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È