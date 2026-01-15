¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï15Æü¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤ò¤à¤«¤¨¤ëÌðºêÂóÌéÅê¼ê¤ÎÅÐÏ¿Ì¾ÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¹­Åç¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÌðºêÅê¼ê¤Ï¡¢2024Ç¯¤Þ¤ÇÆ±µåÃÄ¤Ç¼ç¤ËÃæ·Ñ¤®¤äÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2025Ç¯¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤½¤Îºòµ¨¤Ï45»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£ËÉ¸æÎ¨1.93¡¢2¾¡¡¢14HP¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ëÅÐÏ¿Ì¾¤Ï¡ÖÂóÌé¡×¡£ÀáÌÜ¤Î¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤Ç¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£