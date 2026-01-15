Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê15Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬È¿Íî¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô°Â¤ò¼õ¤±¤ÆÇä¤êÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é°ì»þ600±ßÄ¶²¼¤²¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î3±Ä¶ÈÆü¤Ç3200±ßÄ¶¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤â½Ð¤¿¡£Éý¹­¤¤ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤¹¤ëÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ520±ß77Á¬°Â¤Î5Ëü3820±ß46Á¬¡£TOPIX¤Ï14.81¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3658.97¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬