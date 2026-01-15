ÌôÊª°ÍÂ¸¤«¤é¤Î²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¡Ê69¡Ë¤¬13Æü¹¹¿·¤ÎYouTube¡Ö¥Ô¥Ê¥¤ÌÐÌÚ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÎ¥º§¤»¤º¤ËÉ×¤ò»Ù¤¨¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎºÊ¤¬ËÜ²»¤ò¸ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸åÈ¾ÉôÊ¬¡£ÅÄÂå»á¤Ï¡Ö¤â¤¦1ÅÙÎëÌÚ²íÇ·¤ÎÎÙ¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤¦1ÅÙÎëÌÚ²íÇ·¤Î²£¤Ç²Î¤¨¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢100Ëü±ß¤ÎÍ»»ñ¤ò´õË¾¤·¤¿¡£Æ°²è¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ç