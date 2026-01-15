¡ÖËèÇ¯Àµ·î¤ËËå¤¬ºî¤ë¤³¤Î¥±¡¼¥­¤ò¿©¤Ù¤ëµ·¼°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¡¢ÀÚ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡© ÃÇÌÌ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥±¡¼¥­X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤Õ¤Ç¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¡Ê@fudedaruma¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤¬¡¢9.2Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤ò½¸¤á¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥­¡£¥¢¥¤¥¹¤ä¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¤Ê¤É¤òºÌ¤ëºÙÄ¹¤¤Î³¾õ¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥«¥é¡¼