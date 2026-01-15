Photo: ¹âÌÚ¹¯¹Ô ¤¼¤ÒÊÔ½¸Éô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤Í¡ª¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö°ìÂÎ¡¢¥³¥ì¤Ç²¿¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À!?¡×¤È¡£¤É¤ó¤Ê¥â¥Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ä¤¯¤ë¿Í¡¦¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÉôÉÊ¡¢¼Ö¤Î¥Í¥¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤é¤òºî¤ëµ¡³£¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤É¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ï¡¢