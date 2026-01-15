Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Î»ÜÀß¼þÊÕ¤Ë¥Ç¥âÂâ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¸½¾ì¤ò´Æ»ë¤¹¤ëÏ¢Ë®ÁÜºº´±¡á9Æü¡¢ÊÆ¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹/Charly Triballeau/AFP/Getty Images¡ÊCNN¡ËÊÆ¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç¡¢½»Ì±¤Î¥ì¥Í¡¦¥°¥Ã¥É¤µ¤ó¤¬ÊÆ°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤ÎÁÜºº´±¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÎÏ¤Î¹Ô»È¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ä´ºº²ñ¼ÒSSRS¤¬¼Â»Ü¤·¤¿CNN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌóÈ¾¿ô¤¬º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ICE¤Î