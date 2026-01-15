¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î²Î¹­¾ì½ß¡Ê40¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£±¦Â­¤Î¡ÖÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÃÇÎö¡×¤Î¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£²Î¹­¾ì¤Ï¡Ö¼ê½ÑÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖËã¿ì¤¬¤ä¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤­¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤ÆÊ¸»ú¤òÂÇ¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë´É¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤Æ¤Ê¤ó¤«°ãÏÂ´¶¤¹¤´¤¤¤±¤É¤¢¤È¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÎÎÏ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡ª¼«Ê¬ÂÎÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¢¤ë¤ó