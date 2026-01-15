ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤ÆÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊâ¤ê¤¨¤³¤µ¤ó¤¬¡¢1·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¼ê½Ñ¤«¤é77Æü¸å¤ÎÄÌ±¡¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤¬¤óÆ®ÉÂ ¡ÛÊâ¤ê¤¨¤³¤µ¤óÂçÄ²¤¬¤ó¼ê½Ñ¸å¡Ö¸å°ä¾É¤Î¹ó¤¤ÇÓÊØ¾ã³²¤ÏºÇÄã¤Ç¤â¤¢¤È1Ç¯¤ÏÂ³¤­¡×¡Ö´°¼£¤ÏÀ¸³¶¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡×¡Öº£¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ä¤í¤¦¡×Êâ¤µ¤ó¤Ï3½µ´Ö¤Ë°ìÅÙ¤ÎÌä¿Ç¤Î¤¿¤á¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ